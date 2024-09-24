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Голкипер «Лас-Пальмас» Вальес может заменить тер Штегена в «Барселоне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Барселона» заинтересована в переходе вратаря «Лас-Пальмас» Альваро Вальеса, сообщает журналист Radio Marca Сантьяго Нарваес.

По информации источника, сделка может состояться в зимнее трансферное окно. Ранее Вальес планировал покинуть команду летом, но не сумел договориться ни с одним из клубов, а его место в стартовом составе «Лас-Пальмас» занял экс-вратарь «Барселоны» Яспер Силессен.

Основной голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил серьезную травму в матче с «Вильярреалом» (5:1) в 6-м туре ла лиги. Он неудачно приземлился после выхода из ворот. Вратаря унесли с поля на носилках.

Позже стало известно, что 32-летнему немцу диагностировали разрыв подколенного сухожилия правого колена. Он может пропустить около 8 месяцев.

Марк-Андре тер Штеген
Футбол
ФК Барселона
ФК Лас-Пальмас
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 6 0 0 22-5 18
2
 Реал 6 4 2 0 13-3 14
3
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
4
 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
5
 Вильярреал 6 3 2 1 12-13 11
6
 Мальорка 7 3 2 2 6-5 11
7
 Алавес 6 3 1 2 9-7 10
8
 Осасуна 6 3 1 2 8-11 10
9
 Сельта 6 3 0 3 14-13 9
10
 Р. Вальекано 6 2 2 2 8-7 8
11
 Бетис 6 2 2 2 6-6 8
12
 Жирона 6 2 1 3 8-10 7
13
 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
14
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
15
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
16
 Вальядолид 6 1 2 3 2-13 5
17
 Севилья 6 1 2 3 5-8 5
18
 Хетафе 6 0 4 2 3-5 4
19
 Валенсия 6 1 1 4 5-10 4
20
 Лас-Пальмас 6 0 2 4 7-12 2
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20.09 22:00
Алавес – Севилья
 2 : 1
21.09 15:00
Вальядолид – Р. Сосьедад
 0 : 0
21.09 17:15
Осасуна – Лас-Пальмас
 2 : 1
21.09 19:30
Валенсия – Жирона
 2 : 0
21.09 22:00
Реал – Эспаньол
 4 : 1
22.09 15:00
Хетафе – Леганес
 1 : 1
22.09 17:15
Атлетик – Сельта
 3 : 1
22.09 19:30
Вильярреал – Барселона
 1 : 5
22.09 22:00
Р. Вальекано – Атлетико
 1 : 1
23.09 22:00
Бетис – Мальорка
 1 : 2
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 4
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 3
Иньяки Уильямс

Иньяки Уильямс

Атлетик

 3
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 4 1 2
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 3 1 1
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 3 1 1
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