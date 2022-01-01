Голкипер «Барселоны» может перейти во «Фламенго»
Голкипер «Барселоны» Нету хочет перейти в клуб, где мог бы получать регулярную игровую практику. В услугах 32-летнего вратаря заинтересован бразильский «Фламенго», сообщает Sport.es.
Бразильский клуб может совершить трансфер соотечественника или нынешней зимой, или будущим летом.
В текущем сезоне Нету провел за «Барселону» в чемпионате Испании только 2 матча.
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