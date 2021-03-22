Голкипер «Атлетико» Облак отразил пенальти в ла лиге впервые за 3 года

Голкипер «Атлетико» Ян Облак в матче 28-го тура ла лиги с «Алавесом» (1:0) отразил пенальти.

Футболист отбил 11-метровый на 86-й минуте встречи. Словенец отразил пенальти в чемпионате Испании впервые с мая 2018 года.

За три года Облаку в ла лиге забивали 9 раз.

После 28 туров чемпионата Испании «Атлетико» с 66 баллами продолжает лидировать в турнирной таблице. 28-летний голкипер в этом сезоне провел 28 матчей, 12 из которых отстоял на ноль.