Голкипер «Атлетико» Облак отразил пенальти в ла лиге впервые за 3 года
07:36
Голкипер «Атлетико» Ян Облак в матче 28-го тура ла лиги с «Алавесом» (1:0) отразил пенальти.
Футболист отбил 11-метровый на 86-й минуте встречи. Словенец отразил пенальти в чемпионате Испании впервые с мая 2018 года.
За три года Облаку в ла лиге забивали 9 раз.
После 28 туров чемпионата Испании «Атлетико» с 66 баллами продолжает лидировать в турнирной таблице. 28-летний голкипер в этом сезоне провел 28 матчей, 12 из которых отстоял на ноль.
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