Гол Суареса принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом»

«Барселона» дома обыграла «Эспаньол» в матче 31-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный гол забил Луис Суарес.

Стоит отметить, что встречу команды доигрывали 10 на 10. Почти сразу после перерыва обе команды получили по красной карточке — Ансу Фати и Поль Лосано были удалены с поля.

«Барселона» сократила от лидирующего «Реала» отставание до 1 очка, но у мадридцев есть игра в запасе. «Эспаньол» идет на последней строчке.

Чемпионат Испании

35-й тур

«Барселона» — «Эспаньол» — 1:0 (0:0)

Гол: Суарес, 56.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду (Фати, 46), Лангле, Ракитич (Араухо, 90+2), Бускетс, Сержи Роберто, Месси, Суарес (Брэйтуэйт, 82), Гризманн (Видаль, 71).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Эспиноса, Давид Лопес, Калеро (Дардер, 66), Гомес, Рока (У Лэй, 86), Поль Лосано, Эмбарба (Кампусано, 74), Рауль де Томас.

Предупреждения: Рауль де Томас, 45. Давид Лопес, 90+4.

Удаления: Фати, 50. Поль Лосано, 53.

Судья: Мунуэра Монтеро.

8 июля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».