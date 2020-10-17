Гол Суареса принес «Атлетико» победу над «Сельтой»
«Атлетико» в матче шестого тура чемпионате Испании обыграл «Сельту» со счетом 2:0.
Счет на 6-й минуте открыл Луис Суарес, еще один гол забил Янник Феррейра Карраско.
После этого матча «Атлетико» с 8 очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице, «Сельта» с 5 очками — на 13-й строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
6-й тур
«Сельта» — «Атлетико» — 0:2 (0:1)
Голы: Л.Суарес, 6 (0:1). Феррейра-Карраско, 90+5 (0:2).
«Сельта»: Вильяр, Араухо, Оласа (Родригес, 88), Мурильо, Каррейра (Вейга, 84), Фонтан, Тапия, Бельтран (Эмре Мор, 63), Нолито, Аспас, Мина (Д.Суарес, 64).
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Эрмосо, М.Санчес (Фелипе, 50), Коке, Торрейра, Л.Суарес (Феррейра-Карраско, 64), Диегу Коста (Жоау Феликс, 50), Корреа (Эррера, 76), Лемар (Льоренте, 65).
Предупреждения: Эрмосо, 17. Диегу Коста, 37. Бельтран, 41. Нолито, 63. Фелипе, 71. Аспас, 83. Эррера, 86.
Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).
17 октября. Виго. Стадион «Балаидос».
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