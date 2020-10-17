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Гол Суареса принес «Атлетико» победу над «Сельтой»

18:56
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«Атлетико» в матче шестого тура чемпионате Испании обыграл «Сельту» со счетом 2:0.

Счет на 6-й минуте открыл Луис Суарес, еще один гол забил Янник Феррейра Карраско.

После этого матча «Атлетико» с 8 очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице, «Сельта» с 5 очками — на 13-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

6-й тур

«Сельта» — «Атлетико» — 0:2 (0:1)

Голы: Л.Суарес, 6 (0:1). Феррейра-Карраско, 90+5 (0:2).

«Сельта»: Вильяр, Араухо, Оласа (Родригес, 88), Мурильо, Каррейра (Вейга, 84), Фонтан, Тапия, Бельтран (Эмре Мор, 63), Нолито, Аспас, Мина (Д.Суарес, 64).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Эрмосо, М.Санчес (Фелипе, 50), Коке, Торрейра, Л.Суарес (Феррейра-Карраско, 64), Диегу Коста (Жоау Феликс, 50), Корреа (Эррера, 76), Лемар (Льоренте, 65).

Предупреждения: Эрмосо, 17. Диегу Коста, 37. Бельтран, 41. Нолито, 63. Фелипе, 71. Аспас, 83. Эррера, 86.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

17 октября. Виго. Стадион «Балаидос».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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