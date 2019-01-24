Гол с передачи Промеса принес "Севилье" победу над "Барселоной"

"Севилья" обыграла на своем поле "Барселону" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании (2:0). Победый гол забил Пабло Сарабия с передачи экс-игрока "Спартака" Квинси Промеса, а второй мяч во встрече забил Виссам Бен Йеддер, посвятивший гол пропавшему Эмилиано Сале.
Ответная встреча пройдет 30 января в Барселоне.
Кубок Испании
1/4 финала
Первый матч
"Севилья" - "Барселона" - 2:0 (0:0)
Голы: Сарабия, 58 (1:0). Бен Йеддер, 76 (2:0).
"Севилья": Сориано, Меркадо, Кьер, Гомес, Хесус Навас (Андре Силва, 71), Амаду, Банега, Сарабия (Васкес, 67), Эскудеро (Арана, 88), Бен Йеддер, Промес.
"Барселона": Силлессен, Сержи Роберто, Лангле, Пике, Семеду (Жорди Альба, 80), Видаль, Ракитич, Артур, Аленья, Боатенг (Суарес, 63), Малком (Коутинью, 63).
Предупреждения: Гомес, 74. Жорди Альба, 84.
Судья: дель Серро Гранде.
23 января. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".
Бен Йеддер посвятил гол в ворота "Барселоны" пропавшему Эмилиано Сале