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Гол Рамоса принес «Реалу» победу над «Хетафе»

3 июля 2020, 00:56
2 июля. Серхио Рамос празднует гол. Фото Twitter
2 июля. Серхио Рамос празднует гол. Фото Twitter
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«Реал» выиграл у «Хетафе» в матче 33-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный мяч забил с пенальти Серхио Рамос.

Мадридская команда продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Барселону» на 4 очка. «Хетафе» занимает 6-е место.

Чемпионат Испании

33-й тур

«Реал» — «Хетафе» — 1:0 (0:0)

Гол: Серхио Рамос, 79 — с пенальти.

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан (Эдер Милитау, 33), Карвахаль, Менди, Модрич (Вальверде, 63), Кроос, Иско (Родригу, 64), Каземиру, Бензема (М.Диас, 90+2), Винисиус Жуниор (Асенсио, 63).

«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом, Суарес (Хорхе Молина, 75), Даконам, Оливера, Кукурелья (Дуро, 69), Тимор (Фажр, 84), Максимович, Арамбарри (Анхель, 84), Мата (Хасон, 75).

Предупреждения: Тимор, 1. Карвахаль, 15. Серхио Рамос, 26. Модрич, 45+4. Эдер Милитау, 47. Ньом, 47. Суарес, 52. Мата, 72. Арамбарри, 83. М.Диас, 90+4.

Судья: Мартинес Мунуэра.

2 июля. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Реал — Хетафе

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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