«Реал» в матче 34-го тура чемпионата Испании обыграл «Атлетик» со счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти забил Серхио Рамос. Для 34-летнего защитника это 10-й гол в сезоне, шесть из них забито с пенальти.

После этого матча «Реал» с 77 очками остался на первом месте в турнирной таблице, опережая «Барселону» на семь очков. «Атлетик» с 48 очками — на восьмой строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

34-й тур

«Атлетик» — «Реал» — 0:1 (0:0)

Гол: Серхио Рамос, 73 — с пенальти.

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес (Нуньес, 21), Рауль Гарсия, Лопес (Де Маркос, 63), Дани Гарсия (Сансет, 78), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Вильялибре, 78), Кордоба (Весга, 63).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Карвахаль, Эдер Милитау, Модрич, Каземиру, Вальверде (Кроос, 85), Бензема (Л.Йович, 90+3), Асенсио (Васкес, 74), Родригу (Винисиус Жуниор, 74).

Предупреждения: Рауль Гарсия, 39. Дани Гарсия, 73. Серхио Рамос, 90+1. Каземиру, 90+3. Икер Муниаин, 90+5. Берчиче, 90+6. Карвахаль, 90+6.

Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).

5 июля. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».