Гол Окампоса принес «Севилье» победу над «Эйбаром»

«Севилья» выиграла у «Эйбара» в матче 34-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный мяч забил Лукас Окампос.

«Севилья» идет на 4-м месте в турнирной таблице, а «Эйбар» — на 17-м.

Чемпионат Испании

34-й тур

«Севилья» — «Эйбар» — 1:0 (0:0)

Гол: Окампос, 56.

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Эскудеро (Регилон, 80), Гомес (Гудель, 79), Диегу Карлос, Банега, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Хоан Хордан, 63), де Йонг (Эн-Несири, 63), Окампос, Эль-Хаддади (Сусо, 79).

«Эйбар»: Дмитрович, Оливейра, Техеро, Бургос, Рафа Суариш, Диоп (Педро Леон, 77), Альварес (Атиенса, 88), Кристофоро, Экспосито (Кике, 68), Серхио Энрич (Шарлес, 88), Инуи (Де Бласис, 77).

Предупреждения: Гомес, 14. Альварес, 37. Банега, 90+1.

Судья: Матеу Лаос.

6 июля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».