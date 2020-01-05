Гол Монторо принес «Гранаде» победу над «Мальоркой»
16:17
В матче 19-го тура чемпионата Испании «Гранада» обыграла «Мальорку» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Монторо.
Чемпионат Испании. Лига 1
19-й тур
«Гранада» — «Мальорка» — 1:0 (1:0)
Гол: Монторо, 24.
«Гранада»: Силва, Диас, Дуарте, Санчес, Нева, Монторо (Азиз, 45), Брайс, Пуэртас (Фулькье, 59), Сольдадо, Мачис (Вадильо, 84), Фернандес.
«Мальорка»: Рейна, Райльо, Седлар (Агбеньеню, 62), Вальент, Гамес, Севилья (Фебас, 62), Сенье (Пратс, 74), Кубо, Родригес, Джуниор, Кучо Эрнандес.
Предупреждения: Монторо, 40. Диас, 45. Брайс, 53. Сольдадо, 78. Азиз, 89. Райльо, 90+1.
Судья: Сото Градо (Испания).
5 января. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».
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