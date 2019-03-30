Гол Месси со штрафного: игрок "Эспаньола" хотел забить с передачи аргентинца?

Форвард "Барселоны" Лионель Месси открыл счет на 71-й минуте матча чемпионата Испании с "Эспаньолом" (2:0) со штрафного. При этом полузащитник соперника по каталонскому дерби Виктор Санчес при исполнении аргентинцем удара ускорился от стенки к воротам, помешал своему вратарю Диего Лопесу и головой сделал скидку в сетку. В соцсетях шутят, что Санчес просто очень хотел забить после передачи Месси. Причем удар нападающего вышел эффектным – он мягко перебросил "стенку".

Месси отметился двумя точными ударами в игре с "Эспаньолом". Во второй раз лидер "Барсы" забил на 89-й минуте после передачи Малкома.

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