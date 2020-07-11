Гол и голевая передача Бензема принесли «Реалу» победу над «Алавесом»

«Реал» обыграл «Алавес» в матче 35-го тура чемпионата Испании (2:0). Форвард Карим Бензема, признанный лучшим игроком июля в ла лиге, в первом тайме реализовал пенальти, а во втором — сделал голевую передачу на Марко Асенсио.

«Реал» лидирует в турнирной таблице, опережая «Барселону» на 4 очка, а «Алавес» занимает 17-ю строчку.

Чемпионат Испании

35-й тур

«Реал» — «Алавес» — 2:0 (1:0)

Голы: Бензема, 11 — с пенальти (1:0). Асенсио, 50 (2:0).

«Реал»: Куртуа, Варан, Менди, Эдер Милитау, Модрич (Вальверде, 70), Кроос, Каземиру (Б.Диас, 90+4), Бензема (Иско, 82), Васкес, Асенсио (Винисиус Жуниор, 69), Родригу (Азар, 82).

«Алавес»: Роберто, Лагуардия, Эли, Ксимо Наварро (Агиррегабирия, 23), Марин, Фейса (Махмуд, 55), Камараса, Хоселу (Родригес, 69), Лукас (Риоха, 55), Мендес (Сайнс, 68), Берк.

Предупреждение: Махмуд, 83.

Судья: Хиль Мансано.

10 июля. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».