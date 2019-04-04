Гол Гарая принес "Валенсии" победу над "Реалом"

"Валенсия" выиграла у "Реала" в матче 30-го тура чемпионата Испании (2:1). Португалец Гонсалу Гедеш в конце первого тайма открыл счет. В концовке встречи экс-защитник "Зенита" Эсекиэль Гарай после подачи с углового головой отправил мяч в сетку. Мадридская команда отыграла один мяч на 4-й добавленной минуте - голом отметился Карим Бензема.

Чемпионат Испании

30-й тур

"Валенсия" - "Реал" - 2:1 (1:0)

Голы: Гонсалу Гедеш, 35 (1:0). Гарай, 83 (2:0). Бензема, 90+3 (2:1).

"Валенсия": Нету, Васс, Гарай, Диакаби, Хосе Гайя, Солер (Торрес, 80), Парехо, Кондогбья, Гонсалу Гедеш (Черышев, 73), Родриго, Гамейро (Мина, 85).

"Реал": Навас, Одриосола, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос (Иско, 64), Васкес (Диас, 78), Бензема, Асенсио (Бэйл, 64).

Предупреждения: Васс, 5. Одриосола, 64. Парехо, 65. Марселу, 76.

Судья: Хайме Латре.

3 апреля. Валенсия. Стадион "Месталья".