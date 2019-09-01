Гол Фекира принес «Бетису» волевую победу над «Леганесом»
«Бетис» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Испании обыграл «Леганес» (2:1). Победный гол забил Набиль Фекир.
Чемпионат Испании
Лига 1
3-й тур
«Бетис» — «Леганес» — 2:1 (0:0)
Голы: Брэйтуэйт, 50 (0:1). Лорен Морон, 54 (1:1). Фекир, 61 (2:1).
«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней (Бартра, 65), Манди, Педраса, Эмерсон, Гуардадо, Каналес (Хави Гарсия, 84), Фекир, Виллиам Карвалью, Хоакин (Борха Иглесиас, 72), Лорен Морон.
«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса (Арнаис, 74), Наварро, Рубен Перес, Меса (Мерино, 79), Оскар Родригес (Руибаль, 79), Брэйтуэйт, Эн-Несири.
Предупреждения: Меса, 19. Манди, 49. Сильва, 68. Каналес, 83. Фекир, 90+4. Виллиам Карвалью, 90+7.
Судья: Куадра Фернандес .
31 августа. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/