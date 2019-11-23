Гол экс-игрока «Рубина» принес «Леванте» победу над «Мальоркой»
«Леванте» выиграл у «Мальорки» в матче 14-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил экс-нападающий «Рубина» Рубен Рочина.
Чемпионат Испании
14-й тур
«Леванте» — «Мальорка» — 2:1 (0:0)
Голы: Рохер, 52 (1:0). Родригес, 65 (1:1). Рочина, 73 (2:1).
«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Постиго (Дуарте, 42), Мирамон, Кампанья, Радойя, Мелеро (Рочина, 6), Рохер (Барди, 79), Моралес, Майораль.
«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Састре, Гамес, Севилья (Сенье, 72), Кубо, Фебас (Чаваррия, 77), Родригес, Баба, Будимир (Пратс, 82).
Предупреждения: Будимир, 56. Кампанья, 60.
Удаление: Кампанья, 86.
Судья: Писарро Гомес.
22 ноября. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».
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