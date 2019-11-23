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Гол экс-игрока «Рубина» принес «Леванте» победу над «Мальоркой»

01:04
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«Леванте» выиграл у «Мальорки» в матче 14-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил экс-нападающий «Рубина» Рубен Рочина.

Чемпионат Испании

14-й тур

«Леванте» — «Мальорка» — 2:1 (0:0)

Голы: Рохер, 52 (1:0). Родригес, 65 (1:1). Рочина, 73 (2:1).

«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Постиго (Дуарте, 42), Мирамон, Кампанья, Радойя, Мелеро (Рочина, 6), Рохер (Барди, 79), Моралес, Майораль.

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Састре, Гамес, Севилья (Сенье, 72), Кубо, Фебас (Чаваррия, 77), Родригес, Баба, Будимир (Пратс, 82).

Предупреждения: Будимир, 56. Кампанья, 60.

Удаление: Кампанья, 86.

Судья: Писарро Гомес.

22 ноября. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/

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