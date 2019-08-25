Гол Эдегора принес «Реал Сосьедаду» победу над «Мальоркой»

«Реал Сосьедад» обыграл «Мальорку» в матче 2-го тура чемпионата Испании — 1:0. Единственный гол встречи забил Мартин Эдегор.

В другом матче дня «Алавес» и «Эспаньол» победителя не выявили- 0:0

Чемпионат Испании. Лига 1

2-й тур

«Мальорка» — «Реал Сосьедад» — 0:1 (0:0)

Гол: Эдегор, 83.

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню, Састре, Севилья, Фебас (Трайковски, 58), Родригес (Чаваррия, 84), Баба, Джуниор, Будимир (Алегрия, 71).

«Реал Сосьедад»: Мойя, Сальдуа, Ле Норман, Айен Муньос, Ильярраменди, Мерино (Сурутуса, 73), Субельдия, Виллиан Жозе (Порту, 63), Янузай (Исак, 63), Эдегор, Оярсабаль.

Предупреждения: Мерино, 19. Ле Норман, 57. Райльо, 78.

Судья: Писарро Гомес (Испания).

25 августа. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».

Чемпионат Испании. Лига 1

2-й тур

«Алавес» — «Эспаньол» — 0:0

«Алавес»: Пачеко, Эли, Марин, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Вакасо, Гарсия (Хоселу, 55), Лукас (Понс, 81), Алейш Видаль, Риоха (Сайнс, 68).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Коршья (Хави Лопес, 90+1), Вила, Налду, Калеро, Виктор Санчес, Дардер, Рока, Мелендо (У Лэй, 72), Варгас, Кампусано (Феррейра, 81).

Предупреждения: Томас Пина, 7. Вакасо, 40. Вила, 55. Алейш Видаль, 83.

Судья: Прието Иглесиас (Испания).

25 августа. Витория. Стадион «Мендисорроса».