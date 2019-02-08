Гол Черышева помог "Валенсии" уйти от поражения в кубковом матче с "Бетисом"

"Валенсия" на выезде сыграла вничью с "Бетисом" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (2:2). Перед самым перерывом хозяева открыли счет благодаря голу Лорена Морона, а в начале второго тайма удвоили преимущество. Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев с передачи Кевина Гамейро на 70-й минуте отыграл один мяч, а на 2-й добавленной минуте француз забил сам, установив окончательный счет.

Ответная встреча состоится 28 февраля.

Кубок Испании

1/2 финала

Первый матч

"Бетис" - "Валенсия" - 2:2 (1:0)

Голы: Лорен Морон, 45 (1:0). Хоакин, 54 (2:0). Черышев, 70 (2:1). Гамейро, 90+2 (2:2).

"Бетис": Хоэль Роблес, Сидней, Бартра (Хави Гарсия, 10), Манди, Фирпо (Франсис Герреро, 80), Гуардадо, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Хоакин, Лорен Морон (Хесе, 78).

"Валенсия": Доменеч, Гарай, Пиччини, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Кокелен (Кондогбья, 58), Солер (Васс, 78), Родриго, Черышев, Мина (Гамейро, 58).

Предупреждения: Фирпо, 15. Родриго, 52. Солер, 65. Парехо, 73.

Судья: дель Серро Гранде.

7 февраля. Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин".