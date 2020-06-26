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Гол Бартры принес «Бетису» победу над «Эспаньолом»

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«Бетис» выиграл у «Эспаньола» в матче 31-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный мяч забил защитник Марк Бартра.

Чемпионат Испании

31-й тур

«Бетис» — «Эспаньол» — 1:0 (0:0)

Гол: Бартра, 48.

«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Манди, Педраса (Алекс Морено, 90+2), Эмерсон (Барраган, 84), Гуардадо (Аленья, 90+1), Каналес, Фекир (Виллиам Карвалью, 80), Родригес, Борха Иглесиас (Лорен Морон, 81).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Давид Лопес, Налду, Авила (Гомес, 79), Педроса, Итурраспе (Мелендо, 56), Дардер, Рока, Эмбарба (Вильяэрмоса, 79), Кальери (У Лэй, 56), Кампусано (Рауль де Томас, 56).

Предупреждения: Авила, 10. Родригес, 28. Педроса, 35. Педраса, 69. Налду, 73. Борха Иглесиас, 76. Дардер, 79. Эмерсон, 82.

Судья: Мартинес Мунуэра.

25 июня. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

Бетис — Эспаньол

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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