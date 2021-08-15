Годин, которым интересовались «Динамо» и ЦСКА, может подписать контракт с «Бетисом»

Защитник «Кальяри» Диего Годин близок к переходу в «Бетис», сообщает Marca. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

«Бетис» предлагает 35-летнему уругвайцу контракт по схеме «2+1».

По информации «СЭ», в начале июня «Динамо» проявляло интерес к Годину. Москвичи были готовы платить игроку сборной Уругвая около четырех миллионов евро по трехлетнему контракту. Также сообщалось об интересе со стороны ЦСКА.

В минувшем сезоне Годин провел 28 матчей за «Кальяри» и забил один гол. Контракт Година с итальянским клубом действует до окончания сезона-2022/23. Портал transfermarkt оценивает защитника в два миллиона евро.