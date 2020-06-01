Год назад автокатастрофа унесла жизнь 5-кратного обладателя Лиги Европы Хосе Антонио Рейеса

1 июня 2019 года погиб бывший полузащитник сборной Испании Хосе Антонио Рейес.

Рейес погиб в автокатастрофе на 36-м году жизни. Футболист ехал из Севильи в Утреру со скоростью 237 км/ч. Вместе с Рейесом погибли два его двоюродных брата.

Рейес за свою карьеру выступал за «Севилью», «Атлетико», «Реал» и «Арсенал» и стал 5-кратным обладателем Лиги Европы, обладателем Суперкубка УЕФА, а также чемпионом Англии и Испании.