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Год назад автокатастрофа унесла жизнь 5-кратного обладателя Лиги Европы Хосе Антонио Рейеса

09:36
Хосе Антонио Рейес в составе «Севильи». Фото Reuters
Хосе Антонио Рейес в составе «Севильи». Фото Reuters
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1 июня 2019 года погиб бывший полузащитник сборной Испании Хосе Антонио Рейес.

Рейес погиб в автокатастрофе на 36-м году жизни. Футболист ехал из Севильи в Утреру со скоростью 237 км/ч. Вместе с Рейесом погибли два его двоюродных брата.

Рейес за свою карьеру выступал за «Севилью», «Атлетико», «Реал» и «Арсенал» и стал 5-кратным обладателем Лиги Европы, обладателем Суперкубка УЕФА, а также чемпионом Англии и Испании.

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