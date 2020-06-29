Goal: Пьянич подписал контракт с «Барселоной»

Трансфер полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича в «Барселону» близок к завершению. Он подписал контракт с каталонским клубом, сообщает Goal.

О трансфере объявят сегодня, 29 июня. В обмен на Пьянича «Ювентус» получит полузащитника «Барселоны» Артура, который, по информации итальянских СМИ, подписал контракт с туринцами до 2025 года. Также каталонцы доплатят 10 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Пьянич провел за «Ювентус» 36 матчей, на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость боснийца в 52 миллиона евро.