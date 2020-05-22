Глеб и Чигринский вошли в рейтинг самых провальных трансферов в карьере Гвардиолы

Портал GiveMeSport составил рейтинг самых неудачных трансферов главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы в карьере. Ранее он возглавлял «Барселону» и «Баварию».

На первом месте трансфер Златана Ибрагимовича в «Барселону». В 2009 году «Интер» получил 62,5 миллиона фунтов. В топ-3 также вошли переходы Александра Глеба и Дмитрия Чигринского.

Далее расположились: Клаудио Браво, Нолито, Кейррисон, Мартин Касерес, Джон Стоунз, Ян Кирхофф и Данилу. Половина трансферов пришлась на «Барселону».