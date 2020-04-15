Главу федерации футбола Испании подозревают в подделке документов

Глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес подозревается в подделке документов, сообщает ABC. В декабре 2019 года он пытался внести в список чрезвычайного общего собрания организации 19 человек, не связанных с ней. Однако изменения не были одобрены, поэтому список было предложено сократить с 19 до 5, и этот вариант был принят. Однако, выяснилось, что документы, подтверждающие принятие, были подделаны.

Отмечается, что таким образом Рубиалес надеялся обеспечить себе преимущество на предстоящих выборах президента федерации, так как новые члены собрания имели бы право голоса.