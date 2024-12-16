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Главой Королевской испанской футбольной федерации стал Рафаэль Лусан

Руслан Минаев
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Рафаэль Лусан избран на должность президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), сообщается на сайте организации.

За его кандидатуру проголосовали 90 членов ассамблеи из 138. Лусан будет занимать пост до 2028 года. Чиновник ранее работал вице-президентом организации.

Ранее президентом RFEF был Педро Роча, которого летом отстранили на два года. Причиной решения стало увольнение по собственному желанию генерального секретаря RFEF Андреу Кампса после требования футболисток сборной Испании внести кадровые изменения в руководство организации на фоне инцидента с экс-главной RFEF Луисом Рубиалесом.

Роча возглавил RFEF после отстранения Рубиалеса. Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира 2023 года Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. В начале осени прошлого года против функционера возбудили уголовное дело. ФИФА отстранила Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.

Футбол
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 12 2 4 50-20 38
2
 Атлетико 17 11 5 1 31-11 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 18 9 6 3 27-16 33
5
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
6
 Вильярреал 16 7 5 4 28-27 26
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 17 7 4 6 16-11 25
9
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
10
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
11
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
12
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
13
 Р. Вальекано 16 5 5 6 18-19 20
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Леганес 17 4 6 7 15-23 18
16
 Хетафе 17 3 7 7 11-14 16
17
 Алавес 17 4 4 9 19-28 16
18
 Эспаньол 16 4 2 10 15-28 14
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
20
 Валенсия 15 2 4 9 13-23 10
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38 тур
1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 1 : 0
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 1 : 0
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 4 : 3
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 2 : 0
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 3 : 1
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 0 : 2
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 1 : 1
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
 1 : 0
18.12 23:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
3.01 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 13 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 14 1 5
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