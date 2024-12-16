Главой Королевской испанской футбольной федерации стал Рафаэль Лусан

Рафаэль Лусан избран на должность президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), сообщается на сайте организации.

За его кандидатуру проголосовали 90 членов ассамблеи из 138. Лусан будет занимать пост до 2028 года. Чиновник ранее работал вице-президентом организации.

Ранее президентом RFEF был Педро Роча, которого летом отстранили на два года. Причиной решения стало увольнение по собственному желанию генерального секретаря RFEF Андреу Кампса после требования футболисток сборной Испании внести кадровые изменения в руководство организации на фоне инцидента с экс-главной RFEF Луисом Рубиалесом.

Роча возглавил RFEF после отстранения Рубиалеса. Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира 2023 года Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. В начале осени прошлого года против функционера возбудили уголовное дело. ФИФА отстранила Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.