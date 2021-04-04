Главный тренер «Валенсии» рассказал о скандале по ходу матча с «Кадисом»

Главный тренер «Валенсии» Хави Грасия прокомментировал инцидент, который произошел в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (1:2).

На 30-й минуте встречи возник конфликт между французским защитником «Валенсии» Муктаром Диакаби и испанским защитником «Кадиса» Калой. Причиной этому могли стать оскорбления на расовой почве.

В знак протеста валенсийцы всем составом покинули поле. Позднее «Кадис» в большинстве своем также ушел в подтрибунное помещение.

«Диакаби был потрясен тем, что произошло. Его несколько раз оскорбили. Когда он сообщил нам об этом, то мы объявили судье, что не намерены продолжить игру.

В раздевалке нам сообщили, что к клубу применят серьезные санкции. Сам Дикаби заявил, что мы должны продолжить матч.

Судья ничего не слышал на поле. Я не могу сказать, в какой момент это произошло. Но мы осуждаем любые проявления расизма», — цитирует тренера Marca.

Обе команды какое-то время находились в раздевалках. Спустя примерно 25 минут игра возобновилась.