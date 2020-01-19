Селадес объяснил, почему заменил Черышева в первом тайме матча с «Мальоркой»
17:30
«Валенсия» проиграла в гостях «Мальорке» (1:4) в матче 20-го тура чемпионата Испании. Главный тренер «летучих мышей» Альберт Селадес после игры назвал причину замены российского хавбека Дениса Черышева на 44-й минуте встречи.
«Почему был заменен Черышев? Он не смог продолжить игру», — приводит слова Селадеса AS.
В текущем сезоне 29-летний Черышев провел 16 матчей за «Валенсию», забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
«Валенсия» проиграла «Мальорке», Черышева заменили в первом тайме
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