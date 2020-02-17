Главный тренер «Сельты»: «Во втором тайме нам было трудно добраться до Смолова»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал ничейный результат в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:2). В этой встрече Федор Смолов забил дебютный гол за команду из Виго.

— «Сельта» провела хороший матч, — приводятся слова Гарсии в Twitter Mundo Celeste. — Мы не были слабы. Я видел, что должны были усиливать полузащиту индивидуально сильными игроками. Во втором тайме нам было трудно добраться до Смолова. Это было долгое время без мяча, нам пришлось тяжело.

Мы уже говорили, что очки нужно набирать в любом месте. Мало кто рассчитывал, что можем сделать это здесь. Это важный момент. Играли четыре футболиста на карточках. Мадрид прижимался. Результат считаю справедливым.