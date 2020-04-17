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«Приняв решение уехать, он допустил ошибку». Главный тренер «Сельты» — о Смолове

17:35
Федор Смолов. Фото Instagram
Федор Смолов. Фото Instagram
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Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал решение игроков команды Федора Смолова и Пионе Систо покинуть Испанию в разгар пандемии коронавируса.

— Очевидно, что оба игрока поступили неправильно, — цитирует тренера COPE. — Приняв решение уехать, они допустили ошибку, потому что наше требование оставаться в Испании было очень ясным и четким. Об этом говорили не только на клубном уровне, но и на уровне правительства.

Но ситуации были различны, потому что Смолов звонил нам каждые два дня и просил разрешения. Клуб знал о его передвижениях, и он сообщал обо всем. Но, исходя из логики, он должен был оставаться в Испании.

В начале апреля Смолов вернулся в Россию из Испании после почти 20-дневной самоизоляции в Виго. Форвард согласовал свой отъезд с клубом и пересек границу с соблюдением всех необходимых формальностей.

По последним данным, в Испании сохраняется одна из самых сложных ситуаций с коронавирусом в мире. В стране заболели уже 184 948 человек, а погибли от болезни — 19 315.

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