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Главный тренер «Сельты» не согласен на ничью с «Реалом»

07:55
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Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом». Встреча пройдет на «Сантяьго Бернабеу».

— Мы едем туда с намерением бороться, — цитирует главного тренера «Сельты» Marca. — Мы играем за три очка, они так же важны, как и любые другие в сезоне. Встречаемся с одной из лучших команд в мире. «Реал» находится в хорошей форме, мы должны избегать ошибок, за которые они нас могут наказать.

Я не соглашусь на ничью перед игрой.

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