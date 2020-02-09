Главный тренер «Сельты»: «Дайте Смолову пару недель»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия оценил игру нападающего Федора Смолова в матче 23-го тура чемпионат Испании против «Севильи» (2:1). Россиянин провел на поле 88 минут и получил желтую карточку.

— Смолов пришел к нам, когда только проходил предсезонную подготовку в своей команде, — цитирует Гарсию La Voz de Galicia. — Он долгое время не играл. Мы не можем рисковать из-за того, что существует вероятность получения травмы. Должны быть осторожными, через пару недель он будет выглядеть намного лучше.

«Сельта» вырвала победу у «Севильи», Смолов получил желтую карточку