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Главный тренер «Сельты»: «Дайте Смолову пару недель»

9 февраля 2020, 23:58
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP
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Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия оценил игру нападающего Федора Смолова в матче 23-го тура чемпионат Испании против «Севильи» (2:1). Россиянин провел на поле 88 минут и получил желтую карточку.

— Смолов пришел к нам, когда только проходил предсезонную подготовку в своей команде, — цитирует Гарсию La Voz de Galicia. — Он долгое время не играл. Мы не можем рисковать из-за того, что существует вероятность получения травмы. Должны быть осторожными, через пару недель он будет выглядеть намного лучше.

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