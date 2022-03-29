Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал слова бывшего полузащитника команды Франсеска Фабрегаса об изменениях в современном футболе.

Ранее 34-летний испанец заявил, что тренеры отдают предпочтение сильным и быстрым игрокам, а не талантливым.

«В нашем случае это не так, — приводит слова Энрике Marca. — Первое условие, которое мы выдвигаем — это талант. Иначе такие игроки, как Педри, не провели бы ни одной минуты. Они бы даже не вышли на разминку».