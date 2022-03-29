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29 марта, 23:20

Энрике: «Первое условие, которое мы выдвигаем — талант. Иначе такие игроки, как Педри, не провели бы ни одной минуты»

Тренер сборной Испании Энрике прокомментировал слова Фабрегаса об изменениях в современном футболе
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал слова бывшего полузащитника команды Франсеска Фабрегаса об изменениях в современном футболе.

Ранее 34-летний испанец заявил, что тренеры отдают предпочтение сильным и быстрым игрокам, а не талантливым.

«В нашем случае это не так, — приводит слова Энрике Marca. — Первое условие, которое мы выдвигаем — это талант. Иначе такие игроки, как Педри, не провели бы ни одной минуты. Они бы даже не вышли на разминку».

Источник: https://www.marca.com/futbol/seleccion/2022/03/28/6241f7e122601d0d618b4587.html
Сеск Фабрегас
Футбол
Сборная Испании по футболу
Луис Энрике
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