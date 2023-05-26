Главный тренер сборной Испании де ла Фуэнте может быть уволен в ближайшее время

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте может покинуть свой пост, сообщает Cadena Ser.

По информации издания, будущее специалиста зависит от выступления сборной Испании в Лиге наций в середине июня.

Сообщается, что тренером крайне недовольны в Королевской федерации футбола Испании и игроки сборной.

Де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в январе 2023 года.

Под его руководством команда провела пять матчей, в которых одержала четыре победы и потерпела одно поражение.