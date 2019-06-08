Главный тренер сборной Бельгии назвал Азара старомодным игроком с современным талантом

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением об Эдене Азаре, который накануне перешел из "Челси" в "Реал". 28-летний вингер подписал пятилетний контракт.

– Эден – командный игрок, который привержен тому, что нужно коллективу, – цитирует ESPN Мартинеса. – Это талант, который нелегко найти. Самое удивительное в нем – это степень его влияния в каждой игре, так как он очень последовательный человек, который не зависит от взлетов и падений и не эмоционален.

У него так много влияния в команде, он живет футболом и для футбола, так как родился в футбольной семье, где его отец и мать играли, и три брата наслаждаются спортом. Думаю, что красота в том, чтобы увидеть старомодного игрока с таким современным талантом.