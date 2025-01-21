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Сегодня, 15:45

Анчелотти: «Я абсолютно точно не собираюсь покидать «Реал»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опроверг слухи об уходе из мадридской команды в конце сезона. Специалист отметил, что ему хотелось бы остаться в клубе до окончания срока полномочий Флорентино Переса на посту президента «Реала».

«Я хочу кое-что прояснить: я не собираюсь принимать решение об уходе из «Реала». Это решать не мне, а клубу. Я абсолютно точно не собираюсь покидать «Мадрид» — надеюсь остаться вместе с Пересом до 2029-го. Было бы славно уйти вместе с Фло через четыре года и устроить грандиозное прощание с клубом», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Анчелотти.

Контракт Анчелотти с мадридцами рассчитан до лета 2026 года. Итальянец занимает пост главного тренера «Реала» с июля 2021 года, а до этого возглавлял команду с 2013 по 2015 год. Под его руководством сливочные дважды становились чемпионами Испании, по два раза выигрывали Кубок и Суперкубок страны и трижды побеждали в Лиге чемпионов.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 20 14 4 2 47-20 46
2
 Атлетико 20 13 5 2 34-13 44
3
 Барселона 20 12 3 5 52-23 39
4
 Атлетик 20 11 6 3 31-18 39
5
 Вильярреал 20 9 6 5 38-31 33
6
 Мальорка 20 9 3 8 19-25 30
7
 Р. Сосьедад 20 8 4 8 17-14 28
8
 Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9
 Р. Вальекано 20 6 8 6 23-23 26
10
 Севилья 20 7 5 8 23-29 26
11
 Осасуна 20 6 8 6 24-29 26
12
 Бетис 20 6 7 7 22-26 25
13
 Сельта 20 7 3 10 29-32 24
14
 Леганес 20 5 7 8 19-29 22
15
 Лас-Пальмас 20 6 4 10 25-33 22
16
 Хетафе 20 4 8 8 14-17 20
17
 Алавес 20 5 5 10 24-32 20
18
 Эспаньол 20 5 4 11 19-32 19
19
 Валенсия 20 3 7 10 19-29 16
20
 Вальядолид 20 4 3 13 14-39 15
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24.01 23:00
Лас-Пальмас – Осасуна
 - : -
25.01 16:00
Мальорка – Бетис
 - : -
25.01 18:15
Атлетико – Вильярреал
 - : -
25.01 20:30
Севилья – Эспаньол
 - : -
25.01 23:00
Вальядолид – Реал
 - : -
26.01 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 - : -
26.01 18:15
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
26.01 20:30
Атлетик – Леганес
 - : -
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Барселона – Валенсия
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27.01 23:00
Алавес – Сельта
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

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Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

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Рафинья

Рафинья

Барселона

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 15 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

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Валенсия

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Абдул Мумин

Райо Вальекано

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