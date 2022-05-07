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Анчелотти: «Я останусь в «Реале» до 80 лет, если не сойду с ума»

Анчелотти заявил, что готов остаться в «Реале» до 80 лет
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что может остаться в мадридском клубе до 80 лет.

«Я останусь в «Реале» до 80 лет, если не сойду с ума, — приводит слова Анчелотти Marca. — Когда я уйду из «Реала», могу завершить карьеру. Найти клуб лучше будет непросто. Посмотрим, что будет, когда я надоем «Реалу». Но у меня нет проблем с этим, мне еще многое нужно сделать».

В нынешнем сезоне «Реал» под руководством 62-летнего итальянца выиграл чемпионат Испании и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/05/07/6276497022601d055b8b45cf.html

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24%

1.52

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26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Карло Анчелотти
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 34 17 7 10 56-38 58
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
13
 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 34 8 12 14 31-37 36
16
 Мальорка 34 8 8 18 30-56 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
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38 тур
6.05 22:00
Леванте – Р. Сосьедад
 2 : 1
7.05 15:00
Мальорка – Гранада
 - : -
7.05 17:15
Атлетик – Валенсия
 - : -
7.05 19:30
Кадис – Эльче
 - : -
7.05 19:30
Сельта – Алавес
 - : -
7.05 22:00
Бетис – Барселона
 - : -
8.05 15:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
8.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
8.05 19:30
Эспаньол – Осасуна
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8.05 22:00
Атлетико – Реал
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Энес Юнал

Хетафе

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Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Реал

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Хорхе Куэнка

Хетафе

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Севилья

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