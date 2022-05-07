Анчелотти: «Я останусь в «Реале» до 80 лет, если не сойду с ума»

Анчелотти заявил, что готов остаться в «Реале» до 80 лет

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что может остаться в мадридском клубе до 80 лет.

«Я останусь в «Реале» до 80 лет, если не сойду с ума, — приводит слова Анчелотти Marca. — Когда я уйду из «Реала», могу завершить карьеру. Найти клуб лучше будет непросто. Посмотрим, что будет, когда я надоем «Реалу». Но у меня нет проблем с этим, мне еще многое нужно сделать».

В нынешнем сезоне «Реал» под руководством 62-летнего итальянца выиграл чемпионат Испании и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».