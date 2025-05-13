Анчелотти: «Мадрид любит меня, но я не могу тренировать «Реал» всю свою жизнь»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, который покинет «сливочных» в конце сезона, выразил благодарность мадридскому клубу.

12 мая Бразильская конфедерация футбола объявила о подписании контракта с 65-летним итальянцем. Анчелотти приступит к работе в сборной Бразилии 26 мая.

«Я никогда не чувствовал, что Мадрид не хочет меня. Мадрид любит меня и всегда будет. Они всегда проявляли ко мне это чувство. Я не могу тренировать «Реал» всю свою жизнь. Это закончится и на то есть много причин. Возможно, клубу нужно что-то менять. Я не делаю из мухи слона. Тысяча благодарностей этому клубу. И мы будем продолжать. Я буду «мадридистом» всю свою жизнь. Но это такой период, который скоро закончится», — цитирует Анчелотти Madrid Universal.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года, также он тренировал команду в период с 2013 по 2015 год. Вместе со «сливочными» он дважды становился чемпионом Испании, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов.