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Сегодня, 09:36

Анчелотти спрогнозировал выход «Осасуны» в финал Кубка Испании во время диалога с тренером памплонцев

Руслан Минаев
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Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Появилось видео диалога главного тренера «Реала» Карло Анчелотти и наставника «Осасуны» Ягоба Аррасате во время матча команда в чемпионате Испании 18 февраля.

Испанские журналисты телеканала Movistar прочитали по губам, что итальянский специалист сказал своему испанскому коллеге: «Увидимся в финале Кубка Короля». На что Аррасате улыбнулся и обнял Анчелотти.

После их общения «Осасуна» обыграла «Атлетик» (по сумме двух матчей — 2:1), а «Реал» выиграл у «Барселоны» (по сумме двух матчей 4:1).

Финал Кубка Испании состоится 6 мая на Олимпийском стадионе в Севилье.

Карло Анчелотти
ФК Осасуна
ФК Реал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 27 23 2 2 53-9 71
2
 Реал 27 18 5 4 57-21 59
3
 Атлетико 27 16 6 5 43-19 54
4
 Р. Сосьедад 27 14 6 7 35-26 48
5
 Бетис 27 13 6 8 34-27 45
6
 Вильярреал 27 13 5 9 34-24 44
7
 Атлетик 27 10 7 10 36-28 37
8
 Р. Вальекано 27 9 10 8 32-31 37
9
 Осасуна 27 9 8 10 22-27 35
10
 Сельта 27 9 8 10 34-37 35
11
 Жирона 27 9 7 11 42-42 34
12
 Мальорка 27 9 6 12 22-27 33
13
 Севилья 27 8 7 12 31-42 31
14
 Хетафе 27 7 9 11 27-34 30
15
 Кадис 27 6 10 11 21-40 28
16
 Вальядолид 27 8 4 15 20-44 28
17
 Альмерия 27 7 6 14 32-47 27
18
 Валенсия 27 7 6 14 29-32 27
19
 Эспаньол 27 6 9 12 33-44 27
20
 Эльче 27 2 7 18 19-55 13
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38 тур
7.04 22:00
Севилья – Сельта
 - : -
8.04 15:00
Осасуна – Эльче
 - : -
8.04 17:15
Эспаньол – Атлетик
 - : -
8.04 19:30
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
8.04 22:00
Реал – Вильярреал
 - : -
9.04 15:00
Вальядолид – Мальорка
 - : -
9.04 17:15
Бетис – Кадис
 - : -
9.04 19:30
Альмерия – Валенсия
 - : -
9.04 22:00
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
10.04 22:00
Барселона – Жирона
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 15 3 1
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 19 2 3
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