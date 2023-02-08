Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о матче с «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира.

«Аль-Ахли» — команда с великой историей, одна из самых важных в мировом футболе. Они выиграли много титулов, у них большая история и опыт в таких турнирах, ведь они играли в них много раз.

Это команда с хорошей организацией, с умелыми и быстрыми игроками. Это будет равный и упорный матч. У них такое же желание выиграть этот титул, как и у нас, как и у всех команд. Мы очень уважаем их, особенно клуб с такой важной историей в африканском футболе.

У клуба с такой историей, очевидно, есть болельщики, которые очень близки к команде. Стадион будет полон людей, и это будет увлекательная игра. Я думаю, что в Марокко много болельщиков «Реала», и что все они получат удовольствие от хорошей конкурентоспособной игры двух команд, которые очень хотят сыграть в финале», — цитирует Анчелотти пресс-служба «сливочных».

Матч «Аль-Ахли» — «Реал» состоится 8 февраля на стадионе Мулая Абдуллы в Рабате (Марокко). Начало — в 22.00 мск.