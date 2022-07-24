Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Барселоны» в товарищеском матче

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе (США). Единственный мяч в игре забил полузащитник каталонского клуба Рафинья.

«Мы хорошо защищались нижним блоком, но нам немного не хватило качества. Отсутствие Бензема? Карим — лучший футболист в мире, и когда его нет, нам чего-то не хватает», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, что чемпионат Испании стартует 12 августа матчем «Осасуна» — «Севилья». 13-го числа сине-гранатовые примут «Райо Вальекано», а на следующий день мадридский клуб сыграет на выезде против «Альмерии».