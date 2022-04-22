Анчелотти попросил Переса подписать Рюдигера в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел встречу с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом, на которой попросил об усилении состава, сообщает Marca.

По информации источника, Анчелотти попросил Переса подписать защитника «Челси» Антонио Рюдигера.

По мнению тренера, приобретение 28-летнего немца помимо усиления центра защиты, позволит чаще использовать защитника Давида Алабу на левом фланге.

Отмечается, что «Реал» несколько месяцев следил за защитником. Мадридский клуб не устраивал требования Рюдигера по зарплате, но он согласился их понизить.

В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 47 матчах за «Челси». Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.