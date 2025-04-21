Главный тренер «Реала» Анчелотти: «Мы верим, что еще можем чего-то добиться в этом сезоне»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отметил, что болельщики продолжают верить в команду, несмотря на вылет «сливочных» из Лиги чемпионов.

В воскресенье, 20 апреля, мадридцы победили «Атлетик» в 32-м туре чемпионата Испании (1:0).

«Я не сомневался, что болельщики нас поддержат. Они были великолепны, как всегда. Мы, как и они, верим, что еще можем чего-то добиться в этом сезоне», — сказал Анчелотти на пресс-конференции после матча.

«Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в таблице ла лиги. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет четыре очка.