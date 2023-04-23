Анчелотти остался недоволен состояние поля в матче с «Сельтой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Сельтой» (2:0) в матче 30-го тура ла лиги.

«Думаю, атмосфера вокруг сильно нам помогает и позволяет нам выкладываться на сто процентов и даже больше. Именно поэтому, думаю, все игроки благодарны нашим болельщикам, которые всегда дарят нам много любви.

С газоном проблема, над ней работают и, надеюсь, смогут найти решение. Понятно, что проводимые работы влияют на качество травы, и это не удивляет. Приходится терпеть. Но ситуация изменится перед [первым матчем с] «Сити», — сказал Анчелотти после матча.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 65 очков. «Сельта» располагается на 12-й строчке — 36 очков.