Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:17

Анчелотти: «Бэйл хотел сыграть с «Бетисом» и попрощаться c болельщиками, но плохо себя чувствовал»

Анчелотти объяснил, почему Бэйл пропустил матч с «Бетисом»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему полузащитник Гарет Бэйл пропустил матч 38-го тура ла лиги с «Бетисом» (0:0).

В нынешнем сезоне 32-летний валлиец принял участие в семи матчах за мадридцев и забил один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Бэйл хотел сыграть с «Бетисом» и попрощаться c болельщиками, но плохо себя чувствовал, — приводит слова Анчелотти Marca. — У Гарета остался последний шанс. Он оправится к финалу Лиги чемпионов».

В финале Лиги чемпионов «Реалом» встретится с «Ливерпулем». Матч состоится 28 мая. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Напомним, что «Реал» выиграл ла лигу, набрав 86 очков в 38 матчах. «Бетис» с 65 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/05/20/62880937e2704e977b8b45f1.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Сочи

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Спартак

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
Гарет Бэйл
Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бетис
ФК Ливерпуль
ФК Реал
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Наш гимнаст прошел путь от олимпийского чемпиона до наркомана
Мбаппе выбирает между деньгами и футболом. «Реал» и «ПСЖ» скоро выяснят, кому достанется самый дорогой футболист мира
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал «Ливерпуль» — «Реал»
Клопп: «У «Ливерпуля» достаточно поводов для чемпионского парада. Мне без разницы, что подумают другие»
Алаба и Бэйл могут сыграть в финале Лиги чемпионов
ESPN: в УЕФА рассматривают варианты переноса Суперкубка Европы-2023 из Казани
Мбаппе может остаться в «ПСЖ», несмотря на договоренность с «Реалом»
Нападающий «Бенфики» Нуньес отказал «МЮ» и «Ньюкаслу» из-за желания играть в Лиге чемпионов
Касаткина — о кандидатуре Бензема на «Золотой мяч»: «Сердцем я не согласна, но он заслуживает его»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Сети появилось изображение формы «Барселоны» с новым титульным спонсором
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
18
 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 - : -
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 31 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 31 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости