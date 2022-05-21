Анчелотти: «Бэйл хотел сыграть с «Бетисом» и попрощаться c болельщиками, но плохо себя чувствовал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему полузащитник Гарет Бэйл пропустил матч 38-го тура ла лиги с «Бетисом» (0:0).

В нынешнем сезоне 32-летний валлиец принял участие в семи матчах за мадридцев и забил один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Бэйл хотел сыграть с «Бетисом» и попрощаться c болельщиками, но плохо себя чувствовал, — приводит слова Анчелотти Marca. — У Гарета остался последний шанс. Он оправится к финалу Лиги чемпионов».

В финале Лиги чемпионов «Реалом» встретится с «Ливерпулем». Матч состоится 28 мая. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Напомним, что «Реал» выиграл ла лигу, набрав 86 очков в 38 матчах. «Бетис» с 65 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.