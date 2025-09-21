Алонсо — о замене Винисиуса в матче с «Эспаньолом»: «Мы сняли его с игры, когда у него все шло хорошо»
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал реакцию нападающего Винисиуса Жуниора на замену в матче 5-го тура против «Эспаньола» (2:0).
Винисиуса заменили на 77-й минуте. 25-летний бразилец был недоволен заменой, он бросил бутылку с водой на землю и поднял руки, прежде чем вступить в дискуссию с Алонсо.
«Все, чего [Вини] не хватало сегодня, — это гола. Мы сняли его с игры, когда у него все шло хорошо. Возможно, мы могли бы подождать немного дольше, но я хотел внести корректировку. Я доволен игрой Вини, иногда нужны свежие силы, а календарь требует больших усилий», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.
В сезоне-2025/26 полузащитник в 6 матчах за «Реал» забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|9
|9
|0
|0
|39-9
|27
|
2
|Атлетико
|9
|7
|1
|1
|19-8
|22
|
3
|Реал
|9
|7
|0
|2
|23-9
|21
|
4
|Бетис
|9
|6
|1
|2
|16-14
|19
|
5
|Реал Сосьедад
|9
|5
|1
|3
|17-17
|16
|
6
|Севилья
|9
|4
|2
|3
|14-16
|14
|
7
|Алавес
|9
|3
|2
|4
|13-10
|11
|
8
|Сельта
|9
|2
|5
|2
|10-7
|11
|
9
|Депортиво
|9
|2
|5
|2
|13-12
|11
|
10
|Осасуна
|9
|3
|2
|4
|10-18
|11
|
11
|Атлетик
|7
|2
|3
|2
|7-6
|9
|
12
|Вильярреал
|9
|2
|3
|4
|13-13
|9
|
13
|Эспаньол
|9
|2
|2
|5
|11-12
|8
|
14
|Р. Вальекано
|7
|2
|2
|3
|11-16
|8
|
15
|Хетафе
|8
|2
|2
|4
|4-10
|8
|
16
|Расинг
|9
|2
|2
|5
|13-25
|8
|
17
|Леванте
|8
|1
|4
|3
|12-16
|7
|
18
|Эльче
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
19
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|6-15
|6
|
20
|Малага
|9
|0
|4
|5
|6-18
|4
|16.10
|22:00
|Депортиво – Леванте
|1 : 1
|17.10
|15:00
|Эспаньол – Атлетико
|0 : 1
|17.10
|17:15
|Вильярреал – Эльче
|0 : 0
|17.10
|19:30
|Бетис – Барселона
|2 : 5
|17.10
|22:00
|Валенсия – Атлетик
|0 : 0
|18.10
|15:00
|Осасуна – Расинг
|2 : 0
|18.10
|17:15
|Сельта – Алавес
|2 : 1
|18.10
|19:30
|Малага – Реал Сосьедад
|2 : 5
|18.10
|22:00
|Реал – Севилья
|4 : 1
|19.10
|22:00
|Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|9
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|6
|1
|3
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|7
|1
|2