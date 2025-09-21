Алонсо — о замене Винисиуса в матче с «Эспаньолом»: «Мы сняли его с игры, когда у него все шло хорошо»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал реакцию нападающего Винисиуса Жуниора на замену в матче 5-го тура против «Эспаньола» (2:0).

Винисиуса заменили на 77-й минуте. 25-летний бразилец был недоволен заменой, он бросил бутылку с водой на землю и поднял руки, прежде чем вступить в дискуссию с Алонсо.

«Все, чего [Вини] не хватало сегодня, — это гола. Мы сняли его с игры, когда у него все шло хорошо. Возможно, мы могли бы подождать немного дольше, но я хотел внести корректировку. Я доволен игрой Вини, иногда нужны свежие силы, а календарь требует больших усилий», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

В сезоне-2025/26 полузащитник в 6 матчах за «Реал» забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.