Алонсо — о ничьей с «Эльче»: «Мы недовольны, потому что «Реал» всегда хочет побеждать»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Эльче».

Игра прошла 23 ноября в Эльче и завершилась со счетом 2:2. У мадридцев голами отметились Дин Хейсен и Джуд Беллингем.

«Таков футбол. После хорошей серии мы показали результаты, которых не хотели. Мы недовольны, потому что всегда хотим побеждать, но впереди еще много игр. Мы должны продолжать анализировать ситуацию. Команда не сдалась, она продолжает бороться. Результат и игра могут быть лучше, потому что мы самокритичны. На проблемы нужно реагировать. Мы хотим совершенствоваться», — цитирует Алонсо Marca.

«Реал» набрал 32 очка и обошел «Барселону» (31 очко) в турнирной таблице Ла лиги, выйдя на первое место. Следующий матч в чемпионате сливочные проведут 30 ноября против «Жироны».