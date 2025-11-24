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24 ноября 2025, 09:17

Алонсо — о ничьей с «Эльче»: «Мы недовольны, потому что «Реал» всегда хочет побеждать»

Алина Савинова

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Эльче».

Игра прошла 23 ноября в Эльче и завершилась со счетом 2:2. У мадридцев голами отметились Дин Хейсен и Джуд Беллингем.

«Таков футбол. После хорошей серии мы показали результаты, которых не хотели. Мы недовольны, потому что всегда хотим побеждать, но впереди еще много игр. Мы должны продолжать анализировать ситуацию. Команда не сдалась, она продолжает бороться. Результат и игра могут быть лучше, потому что мы самокритичны. На проблемы нужно реагировать. Мы хотим совершенствоваться», — цитирует Алонсо Marca.

«Реал» набрал 32 очка и обошел «Барселону» (31 очко) в турнирной таблице Ла лиги, выйдя на первое место. Следующий матч в чемпионате сливочные проведут 30 ноября против «Жироны».

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Футбол
ФК Реал
ФК Эльче
Хаби Алонсо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2
 Реал 38 27 5 6 77-35 86
3
 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4
 Атлетико 38 21 6 11 62-44 69
5
 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6
 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7
 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8
 Р. Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9
 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10
 Р. Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11
 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12
 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13
 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14
 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15
 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16
 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17
 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18
 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19
 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20
 Овьедо 38 6 11 21 26-60 29
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38 тур
23.05 22:00 Алавес – Р. Вальекано 1 : 2
23.05 22:00 Бетис – Леванте 2 : 1
23.05 22:00 Сельта – Севилья 1 : 0
23.05 22:00 Эспаньол – Р. Сосьедад 1 : 1
23.05 22:00 Хетафе – Осасуна 1 : 0
23.05 22:00 Жирона – Эльче 1 : 1
23.05 22:00 Мальорка – Овьедо 3 : 0
23.05 22:00 Реал – Атлетик 4 : 2
23.05 22:00 Валенсия – Барселона 3 : 1
24.05 22:00 Вильярреал – Атлетико 5 : 1
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 25
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 23
Анте Будимир
Анте Будимир

Осасуна

 17
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 11
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 10
Педри
Педри

Барселона

 9
И К Ж
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 34 2 10
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 29 2 9
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 33 2 6
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