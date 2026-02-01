Арбелоа: «Я всегда прошу поддержки фанатов, потому что вместе мы сильнее»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа выразил уверенность в поддержке домашних трибун на предстоящем матче чемпионата Испании с «Райо Вальекано» 1 февраля. Его заявление прозвучало после болезненного вылета команды из топ-восьми Лиги чемпионов в середине недели.
Мадридская команда потерпела поражение от «Бенфики» со счетом 2:4, в итоге опустившись на девятую строчку в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Теперь команде предстоит стыковой матч в феврале против того же соперника за право выхода в 1/8 финала. Несмотря на то, что болельщики на «Сантьяго Бернабеу» уже освистывали команду в этом месяце после увольнения Хаби Алонсо и вылета из Кубка Короля, Арбелоа надеется на иное отношение.
«Нет, я ожидаю, что «Бернабеу» будет с командой. Мы знаем, что нам нужны фанаты. Я всегда прошу их поддержки, потому что вместе мы сильнее. Наша цель — выиграть в воскресенье и продолжать борьбу за чемпионат», — цитирует испанского тренера ESPN.
Начало работы Арбелоа было омрачено вылетом из Кубка Короля, однако за этим последовали две победы подряд в чемпионате над «Леванте» и «Вильярреалом», а затем — поражение в Лиссабоне. Лидеры команды Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем резко раскритиковали игру, назвав ее «ужасной» и указав на недостаток желания, а не тактики или качества.
«Мы работаем над тем, чтобы найти необходимую стабильность. Сейчас не время для разочарования или эйфории. Пришло время работать, вот и все... Сожаление — это тупик. Когда дела идут неважно, нужно становиться лучше. Таков мой путь как тренера. Уверен, я совершу много ошибок. Я понимаю все футбольные дискуссии, но я всегда хочу видеть лучших игроков на поле. Чем больше минут они получат, тем лучше... Это игроки, способные в любой момент открыть игру. Те, кто не болеет за «Реал», не захотят видеть их здесь, но я полагаю, что мадридские фанаты хотят, чтобы их лучшие игроки всегда были доступны и выходили на поле», — добавил тренер.
«Реал» после 21 матча набрал 51 очко и занимает второе место в таблице чемпионата Испании. Он на четыре балла отстает от «Барселоны» (55 очков после 22 игр).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|34
|29
|1
|4
|89-31
|88
|
2
|Реал
|34
|24
|5
|5
|70-31
|77
|
3
|Вильярреал
|34
|21
|5
|8
|64-39
|68
|
4
|Атлетико
|34
|19
|6
|9
|58-37
|63
|
5
|Бетис
|34
|13
|14
|7
|52-41
|53
|
6
|Сельта
|34
|12
|11
|11
|48-44
|47
|
7
|Хетафе
|34
|13
|5
|16
|28-36
|44
|
8
|Атлетик
|34
|13
|5
|16
|40-50
|44
|
9
|Р. Сосьедад
|34
|11
|10
|13
|52-53
|43
|
10
|Осасуна
|35
|11
|9
|15
|42-45
|42
|
11
|Р. Вальекано
|34
|10
|12
|12
|35-41
|42
|
12
|Валенсия
|34
|10
|9
|15
|37-50
|39
|
13
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-51
|39
|
14
|Эльче
|34
|9
|11
|14
|45-53
|38
|
15
|Мальорка
|34
|10
|8
|16
|42-51
|38
|
16
|Жирона
|34
|9
|11
|14
|36-51
|38
|
17
|Севилья
|34
|10
|7
|17
|41-55
|37
|
18
|Леванте
|35
|9
|9
|17
|41-57
|36
|
19
|Алавес
|34
|9
|9
|16
|40-53
|36
|
20
|Овьедо
|34
|6
|10
|18
|26-54
|28
|8.05
|22:00
|Леванте – Осасуна
|3 : 2
|9.05
|15:00
|Эльче – Алавес
|- : -
|9.05
|17:15
|Севилья – Эспаньол
|- : -
|9.05
|19:30
|Атлетико – Сельта
|- : -
|9.05
|22:00
|Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|10.05
|15:00
|Мальорка – Вильярреал
|- : -
|10.05
|17:15
|Атлетик – Валенсия
|- : -
|10.05
|19:30
|Овьедо – Хетафе
|- : -
|10.05
|22:00
|Барселона – Реал
|- : -
|11.05
|22:00
|Р. Вальекано – Жирона
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|24
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|21
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|17
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Арда Гюлер
Реал
|9
|
|
Луис Милья
Хетафе
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|25
|2
|8
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|30
|2
|4
|
|
Нобель Менди
Райо Вальекано
|21
|1
|6