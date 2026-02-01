Арбелоа: «Я всегда прошу поддержки фанатов, потому что вместе мы сильнее»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа выразил уверенность в поддержке домашних трибун на предстоящем матче чемпионата Испании с «Райо Вальекано» 1 февраля. Его заявление прозвучало после болезненного вылета команды из топ-восьми Лиги чемпионов в середине недели.

Мадридская команда потерпела поражение от «Бенфики» со счетом 2:4, в итоге опустившись на девятую строчку в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Теперь команде предстоит стыковой матч в феврале против того же соперника за право выхода в 1/8 финала. Несмотря на то, что болельщики на «Сантьяго Бернабеу» уже освистывали команду в этом месяце после увольнения Хаби Алонсо и вылета из Кубка Короля, Арбелоа надеется на иное отношение.

«Нет, я ожидаю, что «Бернабеу» будет с командой. Мы знаем, что нам нужны фанаты. Я всегда прошу их поддержки, потому что вместе мы сильнее. Наша цель — выиграть в воскресенье и продолжать борьбу за чемпионат», — цитирует испанского тренера ESPN.

Начало работы Арбелоа было омрачено вылетом из Кубка Короля, однако за этим последовали две победы подряд в чемпионате над «Леванте» и «Вильярреалом», а затем — поражение в Лиссабоне. Лидеры команды Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем резко раскритиковали игру, назвав ее «ужасной» и указав на недостаток желания, а не тактики или качества.

«Мы работаем над тем, чтобы найти необходимую стабильность. Сейчас не время для разочарования или эйфории. Пришло время работать, вот и все... Сожаление — это тупик. Когда дела идут неважно, нужно становиться лучше. Таков мой путь как тренера. Уверен, я совершу много ошибок. Я понимаю все футбольные дискуссии, но я всегда хочу видеть лучших игроков на поле. Чем больше минут они получат, тем лучше... Это игроки, способные в любой момент открыть игру. Те, кто не болеет за «Реал», не захотят видеть их здесь, но я полагаю, что мадридские фанаты хотят, чтобы их лучшие игроки всегда были доступны и выходили на поле», — добавил тренер.

«Реал» после 21 матча набрал 51 очко и занимает второе место в таблице чемпионата Испании. Он на четыре балла отстает от «Барселоны» (55 очков после 22 игр).