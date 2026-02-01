Испания
1 февраля, 04:52

Арбелоа: «Я всегда прошу поддержки фанатов, потому что вместе мы сильнее»

Павел Лопатко

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа выразил уверенность в поддержке домашних трибун на предстоящем матче чемпионата Испании с «Райо Вальекано» 1 февраля. Его заявление прозвучало после болезненного вылета команды из топ-восьми Лиги чемпионов в середине недели.

Мадридская команда потерпела поражение от «Бенфики» со счетом 2:4, в итоге опустившись на девятую строчку в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Теперь команде предстоит стыковой матч в феврале против того же соперника за право выхода в 1/8 финала. Несмотря на то, что болельщики на «Сантьяго Бернабеу» уже освистывали команду в этом месяце после увольнения Хаби Алонсо и вылета из Кубка Короля, Арбелоа надеется на иное отношение.

«Нет, я ожидаю, что «Бернабеу» будет с командой. Мы знаем, что нам нужны фанаты. Я всегда прошу их поддержки, потому что вместе мы сильнее. Наша цель — выиграть в воскресенье и продолжать борьбу за чемпионат», — цитирует испанского тренера ESPN.

Начало работы Арбелоа было омрачено вылетом из Кубка Короля, однако за этим последовали две победы подряд в чемпионате над «Леванте» и «Вильярреалом», а затем — поражение в Лиссабоне. Лидеры команды Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем резко раскритиковали игру, назвав ее «ужасной» и указав на недостаток желания, а не тактики или качества.

«Мы работаем над тем, чтобы найти необходимую стабильность. Сейчас не время для разочарования или эйфории. Пришло время работать, вот и все... Сожаление — это тупик. Когда дела идут неважно, нужно становиться лучше. Таков мой путь как тренера. Уверен, я совершу много ошибок. Я понимаю все футбольные дискуссии, но я всегда хочу видеть лучших игроков на поле. Чем больше минут они получат, тем лучше... Это игроки, способные в любой момент открыть игру. Те, кто не болеет за «Реал», не захотят видеть их здесь, но я полагаю, что мадридские фанаты хотят, чтобы их лучшие игроки всегда были доступны и выходили на поле», — добавил тренер.

«Реал» после 21 матча набрал 51 очко и занимает второе место в таблице чемпионата Испании. Он на четыре балла отстает от «Барселоны» (55 очков после 22 игр).

«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 34 29 1 4 89-31 88
2
 Реал 34 24 5 5 70-31 77
3
 Вильярреал 34 21 5 8 64-39 68
4
 Атлетико 34 19 6 9 58-37 63
5
 Бетис 34 13 14 7 52-41 53
6
 Сельта 34 12 11 11 48-44 47
7
 Хетафе 34 13 5 16 28-36 44
8
 Атлетик 34 13 5 16 40-50 44
9
 Р. Сосьедад 34 11 10 13 52-53 43
10
 Осасуна 35 11 9 15 42-45 42
11
 Р. Вальекано 34 10 12 12 35-41 42
12
 Валенсия 34 10 9 15 37-50 39
13
 Эспаньол 34 10 9 15 37-51 39
14
 Эльче 34 9 11 14 45-53 38
15
 Мальорка 34 10 8 16 42-51 38
16
 Жирона 34 9 11 14 36-51 38
17
 Севилья 34 10 7 17 41-55 37
18
 Леванте 35 9 9 17 41-57 36
19
 Алавес 34 9 9 16 40-53 36
20
 Овьедо 34 6 10 18 26-54 28
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.05 22:00 Леванте – Осасуна 3 : 2
9.05 15:00 Эльче – Алавес - : -
9.05 17:15 Севилья – Эспаньол - : -
9.05 19:30 Атлетико – Сельта - : -
9.05 22:00 Р. Сосьедад – Бетис - : -
10.05 15:00 Мальорка – Вильярреал - : -
10.05 17:15 Атлетик – Валенсия - : -
10.05 19:30 Овьедо – Хетафе - : -
10.05 22:00 Барселона – Реал - : -
11.05 22:00 Р. Вальекано – Жирона - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Реал

 24
Ведат Муричи
Мальорка

 21
Анте Будимир
Осасуна

 17
П
Ламин Ямаль
Барселона

 11
Арда Гюлер
Реал

 9
Луис Милья
Хетафе

 9
И К Ж
Пате Сисс
Райо Вальекано

 25 2 8
Федерико Виньяс
Овьедо

 30 2 4
Нобель Менди
Райо Вальекано

 21 1 6
Вся статистика

