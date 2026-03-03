Арбелоа: «Я виноват в поражении от «Хетафе»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от «Хетафе» (0:1) в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании.

«Я виноват в этом поражении. Я не буду винить игроков после их сегодняшних усилий. Мы можем прибавить, но ответственность на мне.

Наша цель — взять оставшиеся 36 очков. Мы должны выиграть следующий матч с «Сельтой». Никто не сдается.

С Ла лигой покончено? Нет, нет. Осталось набрать 36 очков, и мы будем бороться до конца. Это всего лишь четыре очка, мы можем догнать. Это «Реал».

Удаление Мастантуоно? Такое не должно происходить. Я не знаю, что он сказал. Желтые карточки теперь оставляют нас без важных игроков.

Я понимаю, почему болельщики освистали меня, когда я заменил Питарча.

В игре было много пауз. Рефери это позволял. Но это не критика, «Хетафе» был хорош. «Хетафе» очень хорошо оборонялся. Нам нужно было действовать агрессивнее», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

«Реал» занимает второе место в таблице чемпионата Испании с 60 очками после 26 игр.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.