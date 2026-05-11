Арбелоа после поражения от «Барселоны»: «Мы должны ставить коллектив выше личности»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:2) в гостевом матче 35-го тура чемпионата Испании.
«Я говорил это много раз: нам нужно сделать шаг вперед — всей командой. Мы должны ставить коллектив выше личности.
Думаю, у нас хороший состав. У нас было много серьезных травм, но это не оправдание. Любой европейский клуб хотел бы иметь такой состав, как у нас, у нас очень хорошие игроки. В следующем сезоне мы должны быть гораздо лучше.
Мы понимаем разочарование и недовольство болельщиков этим сезоном. Нам остается только проанализировать то, что мы сделали плохо. Теперь мы должны работать над тем, чтобы исправить эту ситуацию. «Реал» всегда возвращается.
У нас отличный состав, из которого можно извлечь высокую производительность. Клуб всегда будет стремиться к усилению, но у нас очень хорошие игроки», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.
«Реал» после поражения от «Барселоны» потерял шансы на чемпионство в Ла лиге в сезоне-2025/26. Он занимает второе место в таблице чемпионата с 77 очками после 35 игр.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алавес
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Севилья
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Р. Вальекано
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|3 : 0
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|2 : 1
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Ривера Альваро Гарсия
Райо Вальекано
|1
|
|
Мариано Диас
Алавес
|1
|
|
Микель Родригес
Алавес
|1
|П
|
|
Мариано Диас
Алавес
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|1
|1
|0
|
|
Кике Салас
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Люсьен Агуме
Севилья
|1
|0
|1
Судейство