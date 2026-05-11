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11 мая, 02:16

Арбелоа после поражения от «Барселоны»: «Мы должны ставить коллектив выше личности»

Павел Лопатко

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:2) в гостевом матче 35-го тура чемпионата Испании.

«Я говорил это много раз: нам нужно сделать шаг вперед — всей командой. Мы должны ставить коллектив выше личности.

Думаю, у нас хороший состав. У нас было много серьезных травм, но это не оправдание. Любой европейский клуб хотел бы иметь такой состав, как у нас, у нас очень хорошие игроки. В следующем сезоне мы должны быть гораздо лучше.

Мы понимаем разочарование и недовольство болельщиков этим сезоном. Нам остается только проанализировать то, что мы сделали плохо. Теперь мы должны работать над тем, чтобы исправить эту ситуацию. «Реал» всегда возвращается.

У нас отличный состав, из которого можно извлечь высокую производительность. Клуб всегда будет стремиться к усилению, но у нас очень хорошие игроки», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.

«Реал» после поражения от «Барселоны» потерял шансы на чемпионство в Ла лиге в сезоне-2025/26. Он занимает второе место в таблице чемпионата с 77 очками после 35 игр.

&laquo;Барселона&raquo; победила &laquo;Реал&raquo; всухую и&nbsp;стала чемпионом Испании.«Барселона» оформила чемпионство в класико. От разгрома «Реал» спас только Куртуа

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Альваро Арбелоа
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Алавес 1 1 0 0 3-0 3
2
 Севилья 1 1 0 0 2-1 3
3
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
4
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
5
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
6
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
7
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
8
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
9
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
10
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
16
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
17
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
19
 Р. Вальекано 1 0 0 1 1-2 0
20
 Хетафе 1 0 0 1 0-3 0
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36 тур
37 тур
38 тур
15.08 20:30 Алавес – Хетафе 3 : 0
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано 2 : 1
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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Г
Ривера Альваро Гарсия
Ривера Альваро Гарсия

Райо Вальекано

 1
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 1
Микель Родригес
Микель Родригес

Алавес

 1
П
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 2
И К Ж
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Кике Салас
Кике Салас

Севилья

 1 1 0
Люсьен Агуме
Люсьен Агуме

Севилья

 1 0 1
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