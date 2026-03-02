Арбелоа о травме Мбаппе: «Нам все предельно ясно: что не так и чего мы теперь хотим»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что в команде «очень ясно» понимают проблему с коленом нападающего Килиана Мбаппе, но признал, что его участие в матче с «Манчестер Сити» под вопросом. Форвард был исключен из состава на неопределенный срок на прошлой неделе, сообщает ESPN.

27-летний француз испытывает дискомфорт в левом колене с конца декабря 2025 года. «Реал» пытался контролировать травму, периодически давая игроку отдых, в том числе в декабрьском матче с «Сити», полуфинале Суперкубка Испании и игре Ла лиги с «Реал Сосьедад». Клуб не публиковал официального медицинского заключения, но Арбелоа ранее на неделе, когда Мбаппе пропустил ответный матч плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой», признал, что его отсутствие «будет не вопросом дней, а более длительным».

«Нам все предельно ясно: что не так и чего мы теперь хотим. Мы хотим, чтобы Мбаппе полностью восстановился от дискомфорта и вернулся на 100 процентов, с полной уверенностью и безопасностью — когда он почувствует себя полностью восстановившимся, а дискомфорт исчезнет», — сказал тренер на пресс-конференции.

Арбелоа опроверг предположения, что существует опасность, что такие игроки, как Мбаппе, могут предпочесть не рисковать, усугубляя травму по ходу сезона, имея в виду подготовку к предстоящему летнему чемпионату мира.

«Я отдавал все, что у меня было, своему клубу, когда играл, и затем выкладывался полностью, когда был в сборной. Я не понимаю футболистов, которые экономят силы, которые не лезут в стыки, которые думают о чем-то, кроме того, чтобы выложиться за «Реал» на все сто. Так будет и в ближайшие месяцы. Нет лучшего способа подойти к чемпионату мира, чем хорошо играть за свой клуб», — добавил Арбелоа.

Мбаппе в сезоне-2025/26 в 33 матчах забил 38 голов и сделал шесть результативных передач.

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