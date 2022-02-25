Главный тренер «Реала» Анчелотти оценил шансы «Барселоны» выиграть чемпионат Испании в этом сезоне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о шансах «Барселоны» выиграть чемпионат Испании в этом сезоне.

«Я видел матчи «Барселоны». В Неаполе непросто играть, но с «Наполи» «Барса» показала образцовую игру. «Барселона» — это та команда, которая способна бороться за победу в ла лиге, включая этот сезон. Они отстают, но дела у них идут хорошо», — цитирует Анчелотти официальный сайт мадридцев.

После 24 туров ла лиги «Барселона» (42) занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» (57) на 15 очков.